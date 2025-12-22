Ufficiale Il Napoli vince la Supercoppa: ecco quanto incasserà il club partenopeo

vedi letture

Il Napoli trionfa a Riyadh e si aggiudica la Supercoppa italiana 2025! Dominato e battuto per 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, in questo modo gli azzurri hanno conquistato il secondo trofeo della gestione di Antonio Conte, che costituisce un traguardo importante anche dal punto di vista economico: avendo centra il massitomo obiettivo, il club di Aurelio De Laurentiis porta a casa la bellezza di 11 milioni di euro. Per i felsinei invece, secondi classificati, l'incasso è di 6,7 milioni di euro.

Di seguito l'albo d'oro della Supercoppa italiana:

Juventus – 9 vittorie

Inter – 8 vittorie

Milan – 8 vittorie

Lazio – 5 vittorie

Napoli – 3 vittorie

Roma – 2 vittorie

Fiorentina – 1 vittoria

Parma – 1 vittoria

Sampdoria – 1 vittoria

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.