Il Napoli vince la Supercoppa: ecco quanto incasserà il club partenopeo
Il Napoli trionfa a Riyadh e si aggiudica la Supercoppa italiana 2025! Dominato e battuto per 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, in questo modo gli azzurri hanno conquistato il secondo trofeo della gestione di Antonio Conte, che costituisce un traguardo importante anche dal punto di vista economico: avendo centra il massitomo obiettivo, il club di Aurelio De Laurentiis porta a casa la bellezza di 11 milioni di euro. Per i felsinei invece, secondi classificati, l'incasso è di 6,7 milioni di euro.
Di seguito l'albo d'oro della Supercoppa italiana:
Juventus – 9 vittorie
Inter – 8 vittorie
Milan – 8 vittorie
Lazio – 5 vittorie
Napoli – 3 vittorie
Roma – 2 vittorie
Fiorentina – 1 vittoria
Parma – 1 vittoria
Sampdoria – 1 vittoria
