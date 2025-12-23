Prima pagina

Il Roma: "Supercoppa Azzurra"

di Davide Baratto

"Supercoppa Azzurra", scrive così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, dedicando l'apertura al trionfo della squadra di Antonio Conte che esce vittoriosa dal torneo di Riydah. Il sommario: "Il Napoli domina il Bologna con una doppietta di Neres e alza il secondo trofeo dell'anno". Di seguito la prima pagina integrale.