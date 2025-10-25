Il ruggito dei campioni, il Napoli annienta l'Inter 3-1! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

di Daniele Rodia

Dominio Napoli che si impone per 3 reti a 1 all'Inter! Dopo la rete nel primo tempo di Kevin De Bruyne su rigore (infortunatosi e uscito proprio in occasione del vantaggio) gli azzurri nel secondo tempo non sbagliano approccio e raddoppiano con un perla di McTominay. Inutile il gol di Çalhanoğlu da calcio di rigore perché pochi minuti dopo sale in cattedra il camaleontico Zambo Anguissa con la rete del 3-1! Secondo te chi è stato l'mvp di questa gara? Vota anche tu qui!