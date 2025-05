In Turchia pazzi di Osimhen: "Nessuno più come lui si vedrà da queste parti"

Il Galatasaray ha conquistato la diciannovesima Coppa di Turchia della sua storia battendo 3-0 il Trabzonspor in una finale a senso unico. Grande protagonista del match è stato ovviamente Victor Osimhen, che ha realizzato una doppietta. Record di gol per il bomber del Napoli che sul futuro non si è ancora sbilanciato. Intanto i quotidiani lo esaltano.

La stampa turca lo celebra: "Victor Osimhen, autore di due dei tre gol segnati oggi dal Galatasaray, ha superato Mario Jardel raggiungendo quota 35 gol ed è diventato il giocatore straniero ad aver segnato più gol in una stagione in Turchia. Una persona come Osimhen, una persona meravigliosa sia per carattere che per il modo di giocare, non tornerà mai più in queste terre. Mentre ogni giorno si sfogliano margherite per scoprire in quale squadra andrà, dovremmo essere grati per l'opportunità di vedere un giocatore del genere nel nostro paese", scrive Fanatik.