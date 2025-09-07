Infortunio Rrahmani, possibili tempi di recupero: rischia un mese di stop

Oggi alle 15:00Notizie
di Antonio Noto

Amir Rrahmani tiene in ansia il Napoli dopo l’infortunio accusato in nazionale. Il difensore kosovaro, uscito al 64' di Svizzera-Kosovo per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, si sottoporrà ad esami approfonditi al suo rientro in Italia. Gli accertamenti chiariranno l’effettiva entità del problema muscolare.

Le prime indiscrezioni parlano di uno stop compreso tra le due e le quattro settimane, scenario che lo costringerebbe a saltare le prossime sfide dei campioni d'Italia in campionato e Champions Leageu. In caso di un mese di stop, il centrale tornerà a disposizione di Antonio Conte solo dopo la prossima sosta per la nazionali. Potrebbe, dunque, tornare ad essere convocabile per Torino-Napoli, sfida in programma sabato 18 ottobre.