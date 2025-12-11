Insulti sessisti al Napoli Women U14: la Figc Campania convoca i presidenti dei club

vedi letture

Il presidente della Figc Campania Carmine Zigarelli ha convocato i vertici del Napoli Women e del Don Guanella dopo gli insulti sessisti rivolti dai giovani calciatori del club alle azzurrine. La vicepresidente Giuliana Tambaro, consigliere federale LND, ha diffuso una nota ufficiale condannando l’accaduto e chiedendo provvedimenti immediati. Ecco la nota ufficiale:

"Dal mio punto di (s)vista il calcio è il miglior assist per superare le differenze di genere. I fatti degli ultimi giorni ci addolorano e ci rattristano tantissimo: il presidente Carmine Zigarelli ha convocato i presidenti del Napoli Women e del Don Guanella al Comitato. Esprimiamo la nostra totale solidarietà alle ragazze del Napoli Women, alla società e alle famiglie. Molte ragazzine le conosco, le ho viste crescere e hanno tanta di quella grinta e passione per il calcio, che sicuramente scenderanno in campo più tenaci e guerriere, perché nulla e nessuno potrà scalfire o impedire di realizzare i loro sogni! Quei ragazzi che hanno offeso in maniera becera le ragazzine del Napoli Women sono tesserati per la società Don Guanella, il cui presidente è Don Aniello Manganiello, che da oltre un trentennio è in prima linea contro la camorra e che senza sosta prova a regalare - anche attraverso il calcio - un futuro migliore ai tanti giovani di Scampia! Don Aniello si è subito attivato per chiedere scusa per i fatti accaduti e ha adottato una linea dura con i suoi, tra lo sconcerto e la delusione più profonda! I genitori dei ragazzini si sono mobilitati per scusarsi con le calciatrici, le famiglie e il Napoli Women. Ad oggi la Campania è il Comitato più rosa d'Italia e tutte voi giovani calciatrici siete la nostra linfa vitale, rappresentate una società importante, unica nel Mezzogiorno, a militare in Serie A, e dovete essere orgogliose del vostro percorso sportivo".