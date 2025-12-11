Ufficiale Neres battuto da Vardy: in Serie A è l'ex Leicester il giocatore del mese di novembre

Riconoscimento importantissimo quello ricevuto dalla Cremonese e in particolare da Jamie Vardy, nominato calciatore del mese di novembre dalla Lega Serie A. L'attaccante inglese si è aggiudicato il premio battendo Maignan, Lautaro Martinez, David Neres, Leo Ostigard e Nicolò Zaniolo grazie alla rete messa a segno con la Juventus e alla doppietta con il Bologna.

Questa la nota: "Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Cremonese Jamie Vardy. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Jamie Vardy, che ha superato campioni del calibro di Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Udinese). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 13ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Jamie Vardy è davvero un giocatore d’altri tempi - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -, uno di quei talenti che con la loro storia, le loro imprese e lo spirito indomito con cui vivono ogni partita esprimono al meglio il romanticismo del calcio. Il suo arrivo alla Cremonese, abile a cogliere l’occasione quest’estate, è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i tifosi della Serie A e Vardy sta ricambiando con prestazioni di altissimo livello, leadership innata e gol importanti, frutto della cattiveria agonistica e delle capacità balistiche che l’hanno sempre contraddistinto”.