Flop McTominay, spunta un retroscena: dolori con la Juve e medicine in campo

La prestazione di Scott McTominay contro il Benfica è stata tra le più deludenti da inizio stagione: il centrocampista scozzese è apparso lento, fuori condizione e con evidenti responsabilità sul raddoppio portoghese. Ma grazie alle immagini della BordoCam di DAZN emergono dettagli importanti che spiegano il suo stato fisico precario.

Durante Napoli-Juventus, infatti, McTominay aveva accusato un problema muscolare al flessore sinistro. L’azione che lo mette in difficoltà arriva a metà primo tempo: McKennie lo salta con un contro-movimento, lo scozzese tenta l’allungo ma si blocca subito, toccandosi la coscia e iniziando a zoppicare. Højlund se ne accorge per primo e gli suggerisce di chiedere un antidolorifico; Buongiorno gli ripete più volte di fermarsi. Conte manda immediatamente Vergara a scaldarsi, ma McTominay decide di restare in campo, stringendo i denti fino al 90’.

La scelta di impiegarlo anche ieri a Lisbona certifica che lo staff medico lo abbia giudicato idoneo, ma appare evidente che il centrocampista non fosse al 100%. Con un reparto falcidiato dagli infortuni, il Napoli non ha alternative e deve affidarsi comunque a lui. In condizioni normali, difficilmente McTominay avrebbe giocato questa partita.