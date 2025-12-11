Svolta sicurezza in Serie A: si va verso il riconoscimento facciale agli ingressi

Potrebbe partire dalla Serie A la rivoluzione sulla sicurezza negli stadi italiani. Ieri a Milano si è svolto un incontro tra Lega Calcio e vertici della Polizia per discutere nuove misure di ordine pubblico. Tra le proposte più dirompenti c’è l’introduzione del riconoscimento facciale ai tornelli, tecnologia che permetterebbe controlli più rapidi e sicuri.

L’idea è allo studio, ma dovrà rispettare i vincoli del Garante della Privacy e le normative europee. Se approvata, rappresenterebbe una svolta epocale nel modo di accedere agli impianti sportivi italiani. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica.