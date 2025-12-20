Prima pagina
Inter eliminata, Tuttosport punge: "Fuori gli intrusi, Bologna in finale"
"Bremer, totem Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al difensore della Juventus che tornerà titolare. Match molto affascinante questa sera a Torino. All'Allianz Stadium la squadra di Spalletti ospiterà la Roma in una sfida nella sfida fra due tecnici che si sono seduti in passato sulla panchina avversaria (Gasperini solo nelle giovanili bianconere).
Titolo anche dedicato alla vittoria del Bologna in semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, la squadra di Vincenzo Italiano ha superato l'Inter ai calci di rigore. Questo quanto scrive il quotidiano: "Fuori gli 'intrusi'. Bologna in finale".
