Inter, le ultime dall'allenamento in vista della Lazio: Inzaghi recupera tre big

vedi letture

L'inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, ha commentato in collegamento dal Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile riguardo ai possibili recuperi per la sfida di domenica sera contro la Lazio: "L'Inter ha bisogno di avere il miglior Thuram e di riavere, come sembra, Mkhitaryan e Pavard.

È da valutare anche la disponibilità di Frattesi, almeno per la panchina. Tutti e tre potrebbero rappresentare un valore aggiunto per Inzaghi, sia che partano titolari che entrando a partita in corso".