Italiano, ritorno di fiamma del Napoli? Intanto il suo agente Ramadani è a Firenze

Proseguono le voci in merito al futuro di Vincenzo Italiano. Nelle scorse ore il presidente Rocco Commisso è arrivato a Firenze e tra le prime cose che deve fare c'è definire il destino del suo attuale tecnico ma più in generale della panchina.

E mentre da Napoli arrivano notizie di un nuovo interesse di De Laurentiis per Italiano, il suo agente Fali Ramadani intanto in queste ore farà tappa a Firenze, per la partita della Fiorentina con il Brugge. L’agente coglierà l’occasione della visita per fare il punto con il tecnico stesso e con il club viola sul futuro del suo assistito. Ramadani è anche l’agente di Milenkovic, che in questa stagione ha attraversato alcune difficoltà. Lo riporta il portale specializzato FirenzeViola.it.