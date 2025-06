Prima pagina Tuttosport: "Come morde la Juve di Tudor"

"Come morde la Juve di Tudor". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è all'aggressività della formazione bianconera con il nuovo allenatore. Si tratta di una manovra più fluida con il nuovo corso e i dati vanno in questa direzione. Di seguito la prima pagina integrale