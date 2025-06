Prima pagina La rabbia di Acerbi in prima su Repubblica: "Ti sfondo di botte"

Momenti di tensione ieri all'allenamento dell'Inter quando Francesco Acerbi ha litigato con un tifoso con la maglia del PSG. Il difensore nerazzurro ha rivolto alcune parole pesanti nei confronti del sostenitore riprese dall'edizione odierna de La Repubblica che in taglio alto di prima pagina titola: "Acerbi, lite con un tifoso: 'Ti sfondo di botte'".

Acerbi, con l'aiuto di un traduttore, ha replicato in maniera netta al tifoso, che gli ricordava l'azione subita da Barcola, usando parole forti: "Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il c..." le frasi del centrale, visibilmente stizzito come si può notare in un video che sta facendo il giro dei social. "Io matto, io ti sfondo di botte", ha concluso prima di andare via.