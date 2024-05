Kvara, non bastano le maniere forti: leader da cui ripartire ma non incedibile per ADL

Una prestazione di qualità in un’altra serata non proprio da ricordare. Khvicha Kvaratskhelia non segnava dall’8 marzo

© foto di www.imagephotoagency.it

Una prestazione di qualità in un’altra serata non proprio da ricordare. Khvicha Kvaratskhelia non segnava dall’8 marzo, contro il Torino - ricorda quest'oggi il Corriere dello Sport - ed a Firenze ha trovato l'11esimo gol in campionato (con 6 assist a corredo). La magia del georgiano "ha riacceso la luce su un Napoli spento, travolto dalle sue incertezze difensive contro una Fiorentina alla quale erano bastati pochi secondi per ribaltare il vantaggio di Rrahmani. Kvara con i suoi dribbling e le sue giocate era stato il più in palla del Napoli già nel primo tempo.

Giocate che hanno costretto la squadra di Italiano ad adottare le maniere forti. Un calcione ricevuto da Dodo, non fischiato da Marchetti, ha portato i viola al capovolgimento di fronte da cui è nata la punizione di Biraghi. Kvara se l’è presa, s’è arrabbiato, segno di come sia uno degli ultimi a mollare in questa stagione sciagurata. Occasioni anche in apertura di secondo tempo, poi altri due calcioni in sequenza. Ancora da Dodo, seguito da Nico Gonzalez. E lì, da quella mattonella non proprio vicina alla porta viola, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Un leader da cui ripartire, non incedibile, per ammissione di De Laurentiis, ma caro, carissimo per chiunque voglia provare a strapparlo al Napoli", scrive il quotidiano.