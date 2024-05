Kvaratskhelia, quanti 7,5 sui giornali: "Una magìa e tante randellate permesse dall'arbitro"

Voti tutti dal 7 a salire per Kvicha Kvaratskhelia, autore di un gol su una punizione meravigliosa per il 2-2 del Napoli a Firenze

Voti tutti dal 7 a salire per Kvicha Kvaratskhelia, autore di un gol su una punizione meravigliosa per il 2-2 del Napoli a Firenze oltre ad una prova assolutamente positiva, spingendo tanto in transizione e dovendo giocare anche contro l'arbitraggio del disastroso Marchetti.

Corriere dello Sport 7,5 - A volte tornano e quando tornano giocatori come lui, sono dolori per chi gli sta di fronte. Già la partenza è scoppiettante, tre conclusioni non troppo lontane dalla porta di Terracciano, nel primo quarto d’ora, quando sembra stravincere il duello con Dodo. Dopo quell’avvio, soffre e non poco le ripartenze del terzino. A inizio ripresa, riecco il vero Kvara, subisce il fallo che lui trasforma nella punizione del 2-2.

Gazzetta dello Sport 7 - Sicuri sia sacrificabile pure lui? D'accordo, un po' impreciso, ma è l'anima di questo Napoli. Parte ispirato, cala sotto i colpi duri degli avversari. Pennellata magica su punizione per il 2-2

Il Mattino 7 - Eurogol su punizione dopo tanta sofferenza, una buona partenza e tante randellate quasi mai sanzionate. Mima il cambio, ma resta e segna un gran gol.

Tuttonapoli 7,5 - Parte bene, puntando spesso l’area di rigore e cercando il tiro da fuori. Trova il gol del 2-2 con una punizione che è un diamante nella notte del Franchi.

Tuttosport 7 - Ha diverse occasioni fi n dall'inizio, poi si smorza ma nella ripresa si riaccende e fa un gol splendido su punizione, non segnava dall'8 marzo