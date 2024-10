L'acquisto che sembrava indispensabile non è più una priorità?

vedi letture

A fine estate tutti elogiavano il mercato del Napoli, Conte in primis, ma si faceva sempre riferimento ad una campagna che poteva portare ulteriori rinforzi se Osimhen fosse partito prima. Era chiaro a tutti il tentativo di portare a Napoli un altro esterno, stavolta a destra, per poter completare la rosa. Una sorta di titolare nell'iniziale 3-4-2-1 di Conte.

Ma col cambio modulo anche il mercato può cambiare? L'esterno destro resta ancora una priorità oppure no? In teoria nel 4-2-4 c'è Politano esterno alto con Di Lorenzo dietro e Mazzocchi jolly capace di sostituire entrambi garantendo costanza, capacità di corsa e grande abnegazione. Numericamente servirebbe sempre un altro esterno, ma forse adesso il suo acquisto non è prioritario come in estate.