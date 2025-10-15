L'apertura del CdS sull'Italia agli spareggi: "Ci risiamo"

Prima pagina

“Ci risiamo”: così titola oggi il Corriere dello Sport dopo il netto 3-0 con cui l’Italia ha superato Israele al Bluenergy Stadium di Udine. Un successo importante, che garantisce agli azzurri di Rino Gattuso l’accesso agli spareggi per la qualificazione al prossimo Mondiale. “Gattuso vince ancora – scrive il quotidiano romano – l’Italia batte Israele (3-0): a fine marzo gli spareggi, per la terza volta consecutiva”.

Il Corsport dedica poi ampio spazio ai protagonisti del match, esaltando soprattutto Mateo Retegui, autore di una doppietta. Ottima prova anche di Donnarumma, decisivo in più occasioni, e di Mancini, che ha firmato il terzo gol. Con questo risultato, Gattuso tocca quota 16 reti in quattro partite alla guida della Nazionale.