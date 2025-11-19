Prima pagina

L'apertura di Tuttosport: "Juve, shopping scudetto"
di Arturo Minervini

In apertura sulla prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie: “Juve, shopping scudetto”. La dirigenza bianconera accelera in vista di gennaio: non solo la pista che porta a Xhaka, ma passi in avanti anche per Tiago Gabriel.

Comolli è già al lavoro per rinforzare la squadra e il regista svizzero del Sunderland resta in cima alla lista, anche se restano vive le alternative Mendoza, Bernabé e Bouaddi. In difesa, invece, prosegue il dialogo per il centrale portoghese del Lecce.