Nigeria, Osimhen lascia il ritiro? Dalla Federazione smentiscono, ma il caso resta

Nelle ultime ore il ritiro della Nigeria impegnata nella Coppa d’Africa 2025 in Marocco è stato attraversato da voci insistenti su un presunto addio anticipato di Victor Osimhen. Le indiscrezioni sono nate dopo il confronto acceso in campo tra l’attaccante del Galatasaray e Ademola Lookman durante gli ottavi di finale vinti 4-0 contro il Mozambico. Le immagini televisive hanno mostrato Osimhen protestare con veemenza per un’occasione non sfruttata, nonostante Lookman avesse già servito due palloni pericolosi, uno dei quali trasformato in assist. La scena, amplificata dai social, ha alimentato dubbi e tensioni attorno allo spogliatoio delle Super Eagles, facendo temere fratture interne proprio nel momento più delicato del torneo.

A spegnere le polemiche è intervenuto un alto dirigente della Federazione nigeriana, che ha smentito categoricamente qualsiasi ipotesi di abbandono del ritiro, assicurando che la situazione fosse già rientrata nella serata precedente. “È tutto sistemato, siamo una famiglia”, il messaggio filtrato dall’interno del gruppo. Dopo il battibecco, Osimhen era uscito al 63’ chiedendo il cambio tra i fischi di parte del pubblico, sostituito da Moses Simon, e aveva attirato critiche online per il suo atteggiamento. A riportare serenità ci ha pensato lo stesso Lookman, che ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Osimhen e Bruno Onyemaechi accompagnata dalla scritta “Together always”. Anche il CT Eric Chelle e il capitano Wilfred Ndidi hanno minimizzato l’episodio, invitando ambiente e tifosi a restare compatti in vista dei quarti di finale contro Algeria o Repubblica Democratica del Congo.