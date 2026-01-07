Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "McTominay, il re dei titolarissimi. Conte fa le prove senza Neres"

di Arturo Minervini

"McTominay, il re dei titolarissimi. Conte fa le prove senza Neres". Così scrive sulla sua prima pagina La Gazzetta dello Sport, che ricorda come Conte debba fare i conti con l'assenza di Neres, che salterà il Verona ma resta in dubbio anche per la supersfida contro l'Inter in programma domenica a San Siro.