Le soluzioni per sostituire Neres: Conte può cambiare posizione a due pedine

David Neres, dopo l’infortunio rimediato al 69’ di Lazio-Napoli dopo un movimento innaturale del piede sinistro, ieri ha svolto accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Il responso è stato rassicurante: “trauma distorsivo alla caviglia sinistra”, senza lesioni, con l’avvio immediato dell’iter riabilitativo. I tempi stimati oscillano tra i 7 e i 10 giorni: niente Verona, tentativo concreto di rientro per la sfida con l’Inter.

Il vero tema, però, è come Antonio Conte intenda compensare l’assenza di un giocatore che garantisce profondità, uno contro uno e imprevedibilità. Le soluzioni non mancano e rientrano nella logica di un sistema fluido, già visto più volte in stagione. L’opzione più accreditata prevede un doppio movimento: Giovanni Di Lorenzo che scala a tutta fascia e Matteo Politano che si alza nel ruolo occupato da Neres, mantenendo ampiezza e qualità nell’ultimo terzo. Questo assetto comporterebbe l’inserimento di un centrale in più nella linea difensiva: spazio quindi a Sam Beukema o Alessandro Buongiorno, a seconda delle letture di gara e delle condizioni fisiche. L'altra soluzione invece sarebbe quella ruolo su ruolo, ossia con l'inserimento di Noa Lang nella casella di Neres.