Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Meno uno a Napoli-Hellas Verona, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center di Castel Volturno in vista della partita di domani in programma alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona.
Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Meno uno a Napoli-Hellas Verona. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia del match contro la formazione di Zanetti. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com