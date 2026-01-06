Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Meno uno a Napoli-Hellas Verona, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center di Castel Volturno in vista della partita di domani in programma alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Meno uno a Napoli-Hellas Verona. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia del match contro la formazione di Zanetti. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.