L'assalto del Napoli per De Bruyne? Un messaggio alle altre big

L'ambizione ed il sogno hanno sempre avuto un ruolo importante a Napoli. Il tutto amalgamato da una squadra in crescita anno dopo anno con investimenti spesso orientati ad una costruzione in prospettiva. Ovviamente non sempre tutte le mosse in questi anni hanno fruttato quanto richiesto, ma la percentuale d'errore è stata comunque molto bassa. In tutti questi anni di gestione di Aurelio De Laurentiis gli investimenti non sono mai mancati, da tutti i punti di vista, come anche le grandi cessioni per mantenere l'equilibrio dei conti.

Nulla è mai stato fatto senza un pensiero, giusto o sbagliato che sia, ma ora c'è la necessità di spingersi oltre senza mai però far cadere i parametri per cui la società azzurra è rinconosciuta. Nonostante questo, da giorni impazza in città il nome di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è nella lista dei sogni più che degli obiettivi del Napoli, ma la trattativa è nel vivo da settimane con il direttore sportivo Giovanni Manna che ha sondato già il terreno e sarebbe pronto alla prima offerta per il calciatore.

Il possibile arrivo del giocatore sarebbe l'ennesimo ramo dell'albero belga che lega alla città azzurra, ma questa volta con la percezione di essere davvero la mossa per sparigliare le carte per la prossima stagione. Un messaggio di forza, non solo prima di chiarire il futuro di Conte, ma indirizzato anche al campionato italiano ed ai club d'alto calibro anche in Europa di cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole far parte nella prossima stagione ed anche da grande protagonista.