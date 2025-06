Cies, stilata la classifica dei difensori più preziosi al mondo: un italiano, nessuno gioca in A

Il CIES, il centro internazionale volto a condurre studi sportivi, ha stilato la lista dei dieci difensori più preziosi al mondo. Per emettere questi verdetti sono stati presi in esame una serie di dati e di algoritmi, che sono stati poi tradotti in dei parametri economici.

Al primo posto troviamo Josko Gvardiol, classe 2002 del Manchester City. Il croato è già un totem nello scacchiere di Pep Guardiola e si avvicina già alle 100 presenze con il club, avendone già ottenute 96 in competizioni ufficiali. Cresciuto nella Dinamo Zagabria, a 19 anni era stato acquistato dal Lipsia, che lo ha poi a sua volta rivenduto al City per 90 milioni di euro.

Ad ogni modo ecco la lista completa dei primi 10 terzini più valutati al mondo secondo il CIES:

1. Josko Gvardiol (Manchester City) – 93,7 milioni di euro

2. Alex Balde (Barcellona) – 85,6 milioni di euro

3. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) – 75,6 milioni di euro

4. Jeremie Frimpong (Liverpool) – 66,3 milioni di euro

5. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) – 63,6 milioni di euro

6. Geovany Quenda (Chelsea) – 60,1 milioni di euro

7. Milos Kerkez (Liverpool) – 57,7 milioni di euro

8. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) – 54,6 milioni di euro

9. Lewis Hall (Newcastle) – 52,6 milioni di euro

10. Destiny Udogie (Tottenham) – 51 milioni di euro