Prima pagina Tuttosport: "Esposito è da Inter. Spallata a Hojlund"

"Juve, che sveglia!" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Al Mondiale per Club avanti col 2° posto ma Juve ko per 2-5 contro il Manchester City di Pep Guardiola che si dimostra di un altro livello. Errori ovunque e orrori in difesa (clamorosa l'autorete di Kalulu), ma la differenza con i top team va oltre: servono rinforzi adeguati. Una genialata di Yildiz manda in gol Vlahovic che però sbaglia troppo. Allarme Savona: problema alla caviglia per lui.

"Zaniolo chiama Baroni": spazio al mercato del Torino con i granata che hanno messo gli occhi su Nicolò Zaniolo che non è stato confermato dalla Fiorentina. L'ex Roma può tornare comunque in Italia con il nuovo Toro di Baroni che ci pensa. Il trequartista è talentuoso ma turbolento: si valuta anche la lite con la Roma alle finali Primavera ma il giocatore vuole rassicurare il tecnico del Toro sulle sue motivazioni.

"Esposito è da Inter: messaggio a Hojlund": il baby attaccante rientrato dal prestito allo Spezia protagonista al Mondiale per Club con l'Inter. Il classe 2005 e Bastoni regalano il 2-0 ai nerazzurri che vale gli ottavi. Ora l'Inter riflette: Pio e non il danese con Bonny?