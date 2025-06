Il calcio in famiglia, la carriera da rapper, la sfuriata con ten Hag: storia e curiosità di Lang

vedi letture

Noa Lang potrebbe essere il primo colpo in attacco del Napoli 2025/26. Le ultime sono state raccontate oggi dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Noa Lang ha informato il PSV Eindhoven del suo accordo con il Napoli". La novità sono le cifre dell'ingaggio ma anche la richiesta del club olandese che spara alto e chiede 35 milioni più percentuale su futura rivendita al Napoli: "Contratto fino a giugno 2030 per 2,8 milioni di euro netti a stagione. Nuovi contatti tra i club a breve, il PSV chiede 35 milioni di euro più una clausola del 10% per la cessione", si legge. Tutti i dettagli economici sono stati svelati, dunque.

Che tipo di calciatore sia Lang ve l'abbiamo già raccontato, ma ci sono anche alcune curiosità che riguardano la sua vita che fanno sorridere. In pochi, ad esempio, sanno che Lang è nato da un ex calciatrice e dunque che sua mamma l'aveva anticipato col mestiere. E che il suo patrigno, Nourdin Boukhari, è anch'egli un ex calciatore, nonché ex nazionale marocchino, e oggi allenatore: attualmente fa il vice proprio in Olanda, allo Sparta Rotterdam.

Non è finita qui. Lang ha un carattere forte e lo dimostra il litigio con ten Hag ai tempi dell'Ajax, dopo il quale decise di lasciare i Lancieri. Ed è uno che vive male la sconfitta: un po' di tempo fa, quand'era al Club Brugge, andò virale un video in cui lo si vedeva sbraitare al rientro negli spogliatoi a causa di una rimonta subita in 45' - da 2-0 a 2-2 - dal suo Club Brugge. Di 'Noano', invece, abbiamo già parlato. L'esterno classe 1999 è anche un rapper Disco d'Oro in Olanda. E chissà che il passaggio in Italia non possa stuzzicarlo a proseguire anche nella carriera canora.