Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Voglia Mondiale. Juve su Skriniar"

"Voglia Mondiale". Titola cosi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul match che questa sera vedrà l'Italia affrontare Israele in un nuovo match di qualificazione. Gli azzurri punteranno chiaramente alla vittoria al Bluenergy Stadium di Udine, che significherebbe blindare il secondo posto e di conseguenza il play-off.

Un obiettivo alla portata degli uomini di Gattuso, che non hanno nessuna intenzione di saltare il Mondiale.

Intanto Udine è praticamente blindata e accoglierà meno tifosi del previsto. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Gattuso sarà chiamato a cambiare qualcosa rispetto alla gara contro l'Estonia. II CT infatti è pronto a lanciare la coppia composta da Retegui e Raspadori, visto che Kean non è al meglio dopo l'infortunio alla caviglia subito pochi giorni fa.