La Juventus è la squadra più tifata dagli italiani: la posizione del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio si conferma lo sport più amato dagli italiani, ma il recente exploit di Jannik Sinner contribuisce a far incalzare il pallone dal tennis. Secondo l'ultimo sondaggio commissionato da la Repubblica a Demos, il 53 per cento degli intervistati si dichiara tuttora interessato al calcio, mentre racchetta e palline salgono a quota 38 per cento.

I tifosi della Juventus riprendono a crescere. Tra gli appassionati di calcio, il numero più nutrito resta quello dei sostenitori bianconeri. Il 32 per cento dei partecipanti ha infatti dichiarato di tifare per la Vecchia Signora, un dato che si riavvicina al 34 per cento del 2016, in risalita rispetto al 29 per cento registrato nel 2019. La rappresentanza bianconera è trasversale: la maggior parte arriva da Torino e dal Nord-Ovest, ma molti dal Centro e dal Sud Italia.

Inter e Milan alla pari. Completano il podio le due milanesi, tifate dal 15 per cento degli italiani, mentre nel 2023 i nerazzurri avevano un punto in più e i rossoneri due. Seguono Napoli (10 per cento) e Roma (7 per cento).