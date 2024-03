La Norvegia perde l'amichevole con la Repubblica Ceca: 90' per Ostigard

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è appena conclusa sul risultato di 1-2 l'amichevole tra Norvegia e Repubblica Ceca. Ha giocato per tutta la partita Leo Ostigard. Il difensore del Napoli, perno della difesa della sua nazionale, è partito titolare senza essere neanche sostituito, nonostante il minutaggio col club sia scarseggiato nell'ultimo periodo.

La Norvegia è stata sconfitta in rimonta: dopo il gol al 25esimo minuto di Oscar Bobb, gemma del Manchester City che aveva inizialmente portato i suoi in vantaggio, c'è stato il ribaltone. Prima David Zima, ex difensore del Torino, ha trovato il pari al 36esimo. Poi nel finale un altro volto noto della Serie A, Antonin Barak, ha regalato la vittoria alla Repubblica Ceca.