Da Milano accusano: “Inter vittima del far west! Napoli-Cagliari una parata e non una partita"

L’Inter gioca nel Far West. Questo il titolo di un duro editoriale del portale l'Interista, che lancia accuse per la gestione di questo finale di campionato: "Mandare l’arbitro Guida che aveva dichiarato di non voler arbitrare il Napoli per problemi ambientali, è stato messo all’Avar di Inter-Lazio, nella partita più importante del campionato per i rivali del Napoli ed è stata una scelta. Non una leggerezza. Il mancato rigore su Bisseck è un tema ma non se ne è parlato. Tutto si è risolto su un fallo che il regolamento punisce ma non sempre. Un braccio tenuto indietro e che colpisce la palla con una parte del gomito è incredibilmente discutibile, tanto che negli analoghi casi di Baschirotto, Spinazzola e Mc Kennie il Var non è che ha sbagliato, ha proprio scelto di non intervenire. Il regolamento in materia è ambiguo e concettualmente sbagliato e il Var non ha sanzionato in precedenza situazioni simili non a caso.



In ultimo l’Inter ha chiesto di giocare giovedì nel caso in cui ci fosse il più improbabile degli spareggi. Il Napoli, pretendeva di giocare la domenica per recuperare gli infortunati e giocare in un giorno festivo, sapendo perfettamente che sarebbe poi stato un problema dell’Inter giocare lo spareggio a tre giorni dalla finale di Champions. De Laurentiis ha poi chiesto di vietare la trasferta ai tifosi sardi, perché tanto il Cagliari è già salvo. Una forma di arroganza, legittimata da una festa scudetto già pronta, tanto che l’allestimento per il titolo è già stato approntato al Maradona, per quella che sarà una parata più che una partita. Questo è Far West e sarà bene che l’Inter dal prossimo anno sappia che le cose non andranno meglio in questo senso.