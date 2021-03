La notizia che nessuno aveva considerato

Maurizio Sarri che apre al ritorno al Napoli è una notizia che i tifosi non avevano considerato. Per com'era finita, risultava difficile crederlo. Invece, a quanto pare, Sarri sarebbe disposto a tornare a Napoli e a farlo anche senza per forza dover puntare allo scudetto. Pare che l'allenatore toscano si 'accontenti' di uno stipendio adeguato al suo valore ma voglia dal suo presidente una sola cosa: chiarezza sui programmi per rispetto dei tifosi. Dunque, nessun proclamo di scudetto se poi, nei fatti, non si lotterà per raggiungerlo. Qualsiasi progetto tecnico sarebbe gradito a patto che venga raccontato e spiegato ai tifosi in modo diretto. Vedremo se basterà per il suo ritorno. Che sarebbe clamoroso.