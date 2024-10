La Spagna U21 rischia la beffa ma batte il Kazakistan: Rafa Marin resta in panchina

Rafa Marin resta in panchina. Il difensore del Napoli è stato convocato per le gare dell'Under 21 della Spagna contro Kazakistan e Malta valide per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Il centrale non è stato schierato dal primo minuto ed è rimasto a guardare per tutta la partita. Il match contro Kazakistan si è concluso 4-3 per la formazione del ct Santiago Denia Sánchez, che in vantaggio di tre gol ha rischiato una clamorosa rimonta nel finale.