La Supercoppa è del Napoli! Dominato il Bologna: è trionfo azzurro
Il Napoli batte 2-0 il Bologna e trionfa in finale della Supercoppa italiana 2025! È la terza vittoria nella competizione per gli azzurri, che oggi hanno dominato gli avversari giocando una partita sontuosa sotto ogni punto di vista: tattico, tecnico, psicologico, atletico... Impeccabili Milinkovic-Savic ed il pacchetto difensivo, concentrato e compatto il centrocampo, trascinatori su tutti Rasmus Hojlund e David Neres in stato di grazia. Antonio Conte conquista il secondo titolo dopo appena una stagione e mezza alla guida dei partenopei, aggiungendo questa Supercoppa allo storico Scudetto del 2024/25.
Di seguito l'albo d'oro della Supercoppa italiana:
Juventus – 9 vittorie
Inter – 8 vittorie
Milan – 8 vittorie
Lazio – 5 vittorie
Napoli – 3 vittorie
Roma – 2 vittorie
Fiorentina – 1 vittoria
Parma – 1 vittoria
Sampdoria – 1 vittoria
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
