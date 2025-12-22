Ufficiale La Supercoppa è del Napoli! Dominato il Bologna: è trionfo azzurro

Il Napoli batte 2-0 il Bologna e trionfa in finale della Supercoppa italiana 2025! È la terza vittoria nella competizione per gli azzurri, che oggi hanno dominato gli avversari giocando una partita sontuosa sotto ogni punto di vista: tattico, tecnico, psicologico, atletico... Impeccabili Milinkovic-Savic ed il pacchetto difensivo, concentrato e compatto il centrocampo, trascinatori su tutti Rasmus Hojlund e David Neres in stato di grazia. Antonio Conte conquista il secondo titolo dopo appena una stagione e mezza alla guida dei partenopei, aggiungendo questa Supercoppa allo storico Scudetto del 2024/25.

Di seguito l'albo d'oro della Supercoppa italiana:

Juventus – 9 vittorie

Inter – 8 vittorie

Milan – 8 vittorie

Lazio – 5 vittorie

Napoli – 3 vittorie

Roma – 2 vittorie

Fiorentina – 1 vittoria

Parma – 1 vittoria

Sampdoria – 1 vittoria

