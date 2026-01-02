Lazio, buone notizie per Sarri verso il Napoli: un centrocampista torna in gruppo

Lazio, buone notizie per Sarri verso il Napoli: un centrocampista torna in gruppoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:20Notizie
di Francesco Carbone

Buone notizie per Maurizio Sarri in vista della sfida contro il Napoli: Nicolò Rovella si è riaggregato al gruppo. Dopo aver completato il percorso di riabilitazione a seguito dell’operazione per risolvere la pubalgia, il centrocampista della Lazio ha ripreso ad allenarsi con i compagni a Formello, partecipando alla seduta mattutina con il resto della squadra, che si rivedrà in campo anche nel pomeriggio.

Rovella, secondo quanto raccolto dalla redazione de LaLaziosiamonoi, punta a rientrare tra i convocati già per la partita contro il Napoli. In caso contrario potrebbe tornare disponibile per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina. L’ultimo match giocato dal numero 6 biancoceleste risale al 21 settembre, nel derby contro la Roma.