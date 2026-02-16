Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Roma: i cinque punti di Tuttonapoli

Termina 2-2 lo scontro diretto tra Napoli-Roma per la conquista di un posto per la Champions League. Come di consueto, ecco i cinque punti di Tuttonapoli.

Spinazzola, ancora il gol dell'ex - Spinazzola è uno di quelli che nei momenti di difficoltà ci prova. A saltare gli uomini sulla fascia o con una conclusione dalla distanza. E ci ricorda quanto sia importante, ogni tanto, provare anche il tiro da lontano. Deviato da Celik, ma cosa importa. Se ci provi, c'è la possibilità che qualcosa possa cambiare. Soprattutto in una partita in cui la Roma stava meglio fisicamente e per due volte è andata in vantaggio.

Ancora problemi e un rientro - Si ferma ancora Rrahmani, anche in maniera abbastanza beffarda. Scappa Wesley e, nel tentativo di fermarlo, si fa male, cade e procura il rigore alla Roma. Anche Spinazzola esce dal campo per un problema e lui stesso si augura di essersi fermato in tempo. Si rivede in campo Gilmour, inserito da Conte in campo per far rifiatare Elmas.

La partita di sacrificio di Hojlund - Hojlund ha provato ad interpretare la partita alla Romelu Lukaku. Sacrifio, un lungo ed estenuante duello con Ndicka alla ricerca e alla protezione della palla. Non ha tanti palloni a disposizione giocabili in maniera pulita per lasciare il segno, ma si prodiga a trovare spazi ai compagni. C'è il suo zampino in occasione del 2-2: serve il pallone a Giovane che innesca Alisson.

Alisson - Impatto devastante di Alisson alla prima in Serie A. Esordio rinviato col Genoa in campionato dopo l'espulsione di Juan Jesus e un bel rigore calciato in Coppa Italia contro il Como. Alla sua prima apparizione in campionato è subito decisivo con un bel gol sull'assist di Giovane. Insomma, si potrebbe dire che ha fatto più di Noa Lang in una sola sera, che è stato a Napoli per diversi mesi. La sensazione è che ogni pallone che tocca può diventare pericoloso. Riceve, punta e salta l'uomo.

Lotta Champions - Tutto sommato possiamo dire che questo turno è stato leggermente favorevole al Napoli, in vista della otta Champions. Un punto guadagnato sulla Juventus e distanza invariata con la Roma. Quatto e tre punti di vantaggio; naturalmente pochi per stare tranquilli. La qualificazione alla massima competizione europea andrà conquistata nelle prossime tredici partite e la sensazione che fino all'ultimo ci sarà da sudare.