Rrahmani come De Bruyne, infortunio simile: i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Napoli: Antonio Conte dovrà infatti fare a meno, per i prossimi impegni degli azzurri, anche di Amir Rrahmani, costretto a fermarsi nel secondo tempo del big match del ‘Maradona’ contro la Roma. Il difensore kosovaro si è sottoposto oggi (martedì 17 febbraio), presso il ‘Pineta Grande Hospital’, agli esami strumentali che – come evidenziato dal club in una nota ufficiale – "hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Per il centrale si tratta di un infortunio simile a quello occorso a De Bruyne. Ha già iniziato il percorso riabilitativo, con lo staff medico che monitorerà passo dopo passo i tempi di recupero.

L’assenza di Rrahmani aggrava ulteriormente l’emergenza difensiva: finora il kosovaro aveva già saltato 13 partite per infortunio e ora rischia uno stop di 8-10 settimane, con un possibile rientro solo per le ultime gare stagionali. In vista della sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 22 febbraio alla ‘New Balance Arena’, Conte potrà contare su soli tre centrali di ruolo – Beukema, Buongiorno e Juan Jesus – oltre a Olivera, che all’occorrenza può essere adattato in una difesa a tre. Una situazione che limita le scelte tecniche e obbliga l’allenatore a soluzioni alternative in un momento cruciale della stagione.