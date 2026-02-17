Ufficiale
Ripresa a Castel Volturno verso l’Atalanta: seduta pomeridiana, il report del club
In vista di Atalanta-Napoli, match della 25esima giornata di campionato in programma domenica alle 15 alla New Balance Arena, la squadra di Antonio Conte si è allenata oggi pomeriggio al Training Center di Castel Volturno.
Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Dopo la partita di domenica sera, il Napoli torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro l'Atalanta, domenica 22 febbraio alle 15:00 alla New Balance Arena. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana in due gruppi, impegnati in un lavoro di forza e in una parte aerobica”.
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
In primo piano
Mazzocchi a Crc: "Questo gruppo non si abbatte mai, con la Roma lottato con unghie e denti. Vergara? Ecco cosa gli ho detto"
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
Redazione Tutto Napoli.netL'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Editoriale Forgione: "Osimhen-Napoli, bella storia rovinata da un errore che poteva essere superato"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com