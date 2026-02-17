Ufficiale

Ripresa a Castel Volturno verso l’Atalanta: seduta pomeridiana, il report del club

Oggi alle 21:50Notizie
di Francesco Carbone

In vista di Atalanta-Napoli, match della 25esima giornata di campionato in programma domenica alle 15 alla New Balance Arena, la squadra di Antonio Conte si è allenata oggi pomeriggio al Training Center di Castel Volturno. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Dopo la partita di domenica sera, il Napoli torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro l'Atalanta, domenica 22 febbraio alle 15:00 alla New Balance Arena. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana in due gruppi, impegnati in un lavoro di forza e in una parte aerobica”.