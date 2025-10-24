Ufficiale Liverpool, Chiesa da esubero a protagonista: è il miglior giocatore di settembre

Da esubero a protagonista. Accostato al Napoli, al rientro in Italia, Federico Chiesa è rinato in Premier. L'ex esterno della Juventus, infatti, ha conquistato il premio Liverpool Standard Chartered Men's Player of the Month per il mese di settembre, il primo riconoscimento individuale della sua carriera con i Reds. II premio è stato assegnato attraverso un sondaggio tra i tifosi su LiverpoolFC.com, dove l'italiano ha ottenuto il 34% dei voti, precedendo il portiere Alisson Becker e il centrocampista Ryan Gravenberch, entrambi al 18%.

Una crescita costante la sua e ora anche il sogno e l'ambizione di tornare in Nazionale con vista sui Mondiali. Gattuso ci pensa. Chiesa sta tornando ai suoi livelli.