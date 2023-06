Lo Scudetto di Elmas: il tuttofare amato e coccolato da Spalletti

Il tecnico del Napoli è stato sempre innamorato calcisticamente di Eljif Elmas, in conferenza aveva dichiarato: “Sa fare tutto”.

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualcuno l’aveva definito fumoso, qualcun altro nè carne nè pesce, chi invece ci aveva visto lungo e aveva sempre creduto in lui era stato Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è stato sempre innamorato calcisticamente di Eljif Elmas, in conferenza aveva dichiarato: “Sa fare tutto”. Ed proprio così, in questa stagione il macedone si consacrato come un utilissimo jolly, risultando probabilmente come il miglior dodicesimo del campionato.

Il tuttofare. Tolti i ruoli in difesa e il portiere, Elmas in questi anni di Napoli ha giocato in tutti i ruoli. Troppe posizioni per poter incidere? Sbagliato, proprio in questa stagione l’ex Fenerbahce ha dimostrato non solo duttilità ma anche concretezza e colpi di classe. Anzi col passare del tempo si è sempre meglio adattato nel tridente sia a sinistra che a destra. Tolta la partita vinta 4-1 a Cremona ha sempre giocato, risultando, anche se spesso a partita in corso, uno dei fedelissimi di Spalletti.

I gol pesanti. Come detto, spesso è stato utilizzato nel tridente e in alcune gare non ha fatto sentire la mancanza di Kvaratskhelia, disimpegnandosi bene anche sulla destra al posto di Lozano o Politano. Da ricordare la partita vinta a Bergamo con l’Atalanta, dove è stato decisivo con la rete del 2-1. Altri suoi gol che hanno portato punti al Napoli: quello del momentaneo 1-0 col Lecce in casa (gara poi pareggiata), e il terzo gol che è valso la vittoria per 3-2 contro l’Udinese al Maradona.