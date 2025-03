Foto Ma quale problema di condizione? Il Napoli fa più km anche dell'Inter: la tabella

vedi letture

Nel corso del febbraio nero, in cui il Napoli è riuscito a racimolare appena tre pareggi e una sconfitta in quattro partite, si è parlato anche di un possibile problema di condizione per gli azzurri, alla luce del calo avuto nelle ultime gare. Ma i dati, anche quelli contro l'Inter, smentiscono questa tesi.

Contro Roma, Udinese, Lazio e Como il Napoli ha corso di più dell'avversario. E anche nel match-Scudetto contro i ragazzi di Inzaghi i partenopei hanno completato con un numero più alto di chilometri di squadra percorsi: oltre 119, quasi 120, contro i 114 dell'Inter. Di seguito i dati.