Man United in crisi sportiva e finanziaria: altri dipendenti rischiano licenziamento

Il Manchester United è un club alla deriva non solo dal punto di vista sportivo, ma anche finanziario. I Red Devils hanno registrato perdite per cinque esercizi finanziari consecutivi, a partire dal 2018-2019, per un totale di oltre 400 milioni di euro. Una situazione insostenibile che ha spinto Sir Jim Ratcliffe, comproprietario e responsabile del controllo di tutte le attività dal febbraio 2024, ad adottare misure drastiche. Come parte del suo piano di riduzione dei costi, il Manchester United ha annunciato in una nota che “trasformerà la sua struttura aziendale adottando una serie di misure aggiuntive per migliorare la sostenibilità finanziaria del club e aumentare l’efficienza operativa.

In altre parole, come riporta The Athletic, "circa 150-200 lavoratori potrebbero essere licenziati, previo processo di consultazione con i dipendenti". Questi si aggiungerebbero ai 250 posti già tagliati l'anno scorso. Entro un anno, un terzo del personale del club (circa 450 dipendenti) potrebbe quindi lasciare Old Trafford. Ma non è tutto, perché chi resta non potrà godere degli stessi "privilegi" di prima.

"I tagli comporteranno una riduzione del personale presso l'ufficio londinese del Manchester United e saranno combinati con modifiche alla fornitura di cibo per il personale, poiché la mensa dell'Old Trafford è destinata a chiudere. Il servizio di ristorazione a Carrington rimarrà invariato per il resto della stagione, ma si prevede che al personale verranno serviti solo "zuppa e pane" una volta riaperta la struttura principale del campo di allenamento, senza alcuna modifica alla fornitura di cibo per i giocatori.