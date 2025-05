Prima pagina "Marea azzurra per i Campioni": per Repubblica erano 200mila le persone per la festa

In casa azzurra a tenere banco è ovviamente il futuro di Antonio Conte (oggi è in programma il vertice con Aurelio De Laurentiis)

"Marea azzurra per i Campioni" è il titolo con cui l'edizione di Napoli de La Repubblica decide oggi di aprire oggi la sua prima pagina, arricchita da una foto dall'alto che riprende il bus scoperto della squadra di Conte che attraversa una città in festa sul lungomare dopo lo scudetto conquistato appena qualche giorno fa: "Duecentomila persone sul lungomare acclamano i vincitori dello scudetto mentre sfilano due bus scoperti in Via Caracciolo. Maxifesta con tifosi e turisti. Il sindaco Manfredi: 'Premiati dal gioco collettivo'".

In casa azzurra a tenere banco è ovviamente il futuro di Antonio Conte (oggi è in programma il vertice con Aurelio De Laurentiis), ma sale anche l'entusiasmo per lo sbarco di Kevin De Bruyne all'ombra del Vesuvio: "De Laurentiis e Conte, oggi incontro decisivo. La squadra dal Papa. Arriva il fuoriclasse Kevin De Bruyne: 'Ha comprato casa'. Mosse suggestive per fermare il tecnico".