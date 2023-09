Mercoledì il Premio Gentleman FairPlay: tra i candidati c’è anche un azzurro

Manca poco e si tirerà su il sipario della XVIII edizione del Premio Gentleman FairPlay

Manca poco e si tirerà su il sipario della XVIII edizione del Premio Gentleman FairPlay. Un premio ricco di valori e sorprese. Alcune le abbiamo già annunciate, qualcuna la scoprirete ora, altre direttamente nella serata di mercoledì 13 settembre presso la Scuola Militare Teuliè.

Una serata di Gala condotta da Massimo Caputi con l’aiuto di Laura Barriales e Giorgia Rossi, in cui verrà assegnato l’ambito Premio Gentleman FairPlay Serie A. A contendersi la “torretta d’oro” di San Siro il capitan del Napoli Campione d’Italia, Giovanni Di Lorenzo, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, la giovane promessa della Juventus, Nicolò Fagioli.

Con grande onore, l’organizzatore Gianfranco Fasan, ha il piacere di ricordare la nascita del Premio Gentleman Fair Play Gianluca Vialli. Una torretta azzurra per l’occasione che verrà consegnata direttamente dalla famiglia di Luca a una giovane promessa del nostro campionato: «Ci sarà la sorella di Luca, il fratello e suo nipote Riccardo. Un premio che la famiglia ha subito accolto con grande piacere. E questo ci riempie di grande orgoglio».

Come già anticipato ci saranno dei riconoscimenti all’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta che verrà premiato, in collaborazione con il CONI Lombardia, come Dirigente dell’anno 2022/2023. Premio per Adriano Galliani, per il Monza e per l’attaccante Matteo Pessina.