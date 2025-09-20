Ufficiale Milan-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: info e dettagli

In vista del big match Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre allo stadio Meazza, arrivano misure restrittive per motivi di ordine pubblico. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi partenopei residenti in Campania. Di seguito il comunicato integrale con tutte le informazioni e i dettagli: "In occasione dell’incontro di calcio di Serie A “Milan – Napoli”, in programma il 28 settembre 2025, presso lo stadio G. Meazza di Milano, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 17 settembre 2025 e sentito il Questore, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, ha adottato, con provvedimento in data 19 settembre 2025, le seguenti prescrizioni:

divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, ad eccezione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della società “AC Milan” sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025; vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania".