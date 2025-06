Ufficiale Mondiale per Club, PSG e altre 3 squadre già qualificate per l'edizione 2029

vedi letture

Con il 5-0 inflitto all’Inter in finale di Champions League, il Paris Saint-Germain si è qualificato per il Mondiale per Club 2029, diventando la prima squadra europea certa del posto. Insieme ai parigini si sono già qualificate Cruz Azul, Al-Ahli e Pyramids, vincitrici rispettivamente delle competizioni continentali in Nord America, Asia e Africa. Il torneo avrà cadenza quadriennale e la prossima edizione, la prima ufficiale con il nuovo formato, si disputerà tra pochi giorni (dal 15 giugni al 13 luglio) negli Stati Uniti.

La FIFA ha stabilito un tetto massimo di partecipanti per ciascuna Federazione, e la presenza del PSG escluderà altre squadre francesi che sperassero di entrare tramite ranking. Solo la vittoria della Champions League garantirà eccezioni. La sede dell’edizione 2029 non è ancora stata stabilita, ma sarà sempre nella stagione precedente al Mondiale per nazionali. Le qualificazioni si stanno completando a ritmo sostenuto nelle varie confederazioni.