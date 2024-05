Mourinho riparte dalla Turchia: è fatta con il Fenerbahce! I dettagli

Stando a quanto riferito da Sky Sport, lo Special One ha raggiunto un accordo con il sodalizio gialloblù

José Mourinho riparte dalla Turchia. L'allenatore portoghese, dopo il divorzio con la Roma avvenuto lo scorso mese di gennaio, ha valutato diverse alternative e ora è pronto a firmare con il Fenerbahce. Stando a quanto riferito da Sky Sport, lo Special One ha raggiunto un accordo con il sodalizio gialloblù e già in giornata potrebbe essere annunciato come nuovo tecnico. Per Mourinho il club turco ha pronto un biennale.

Nei giorni scorsi il candidato alla presidenza di Canarini Gialli Yildirim aveva dichiarato di aver parlato al telefono con Mourinho prima della partita tra Fenerbahçe e Istanbulspor: “Mi ha detto di aver visto la partita. Probabilmente ha assistito anche al derby tra Galatasaray e Fenerbahce. Faremo quello che vuole, proveremo a chiudere per gli acquisti che vuole lui. Non c'è nessun problema di soldi. Il nostro club ha sempre soldi".