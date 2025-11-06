Ufficiale

Napoli-Atalanta, biglietti in vendita da domani: info e prezzi

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 7 novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Atalanta, match che si disputerà sabato 22 Novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Lo comunica la SSC Napoli con un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale vengono resi pubblici anche i prezzi per il match.

I prezzi per Napoli vs Atalanta saranno i seguenti:

Settore FASE 1 FASE 2

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €165,00 €