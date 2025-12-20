Ufficiale Napoli-Bologna, annunciate le designazioni: arbitrerà Colombo di Como, al VAR Di Bello

vedi letture

Sono stati designati gli arbitri per la Finale di Supercoppa Italiana. Napoli-Bologna, in programma lunedì, sarà affidata alla direzione di Colombo di Como assistito da Berti e Vecchi, con quarto uomo La Penna e addetti VAR Di Bello e Pezzuto.

NAPOLI – BOLOGNA h. 20.00

COLOMBO

BERTI – VECCHI

IV: LA PENNA

VAR: DI BELLO

AVAR: PEZZUTO