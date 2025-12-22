Napoli-Bologna, tanti posti vuoti sugli spalti: gli organizzatori coprono coi teloni

Napoli-Bologna paga purtroppo la conseguenza della scelta di giocare la Supercoppa italiana 2025 in Arabia: come ci racconta il nostro inviato a Riyadh, sugli spalti ci sono tantissimi posti vuoti al punto che gli organizzatori - per rendere il tutto meno evidente - hanno coperto le curve superiori con dei teloni riducendo la capienza e avvicinando i tifosi presenti.